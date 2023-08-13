Вратарь «Факела» Гудиев рассказал, что думает об эпизоде в конце матча с «Зенитом»

Вратарь «Факела» Виталий Гудиев рассказал, о чем говорили игроки команды после матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). В конце матча был спорный момент в штрафной питерцев.

— Что не разобрали с первым голом, когда забивал Сергеев? Понадеялись друг на друга?

— Мы уже это разобрали. Бывают такие непонятные и сложные моменты. Случилось так и залетел.

— Когда Вадима Евсеева спросили, что с пенальти, он посоветовал пойти в раздевалку и спросить у футболистов. Можете сказать, как там обсуждалось после матча?

— Опять же, я говорю свое мнение. Не то, что на эмоциях, а вот так. Какой-то контакт был, но спрашивал я у Макса, он говорит, не трогал его. Просто нога была в воздухе и они соприкоснулись. Можно трактовать, что это фол. Я бы не поставил.