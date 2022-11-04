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Сегодня, 12:20

Свинов назвал лучших вратарей РПЛ в этом сезоне

Руслан Минаев
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Вратарь «Факела» Илья Свинов назвал тройку лучших голкиперов этого сезона РПЛ.

«Матвей Сафонов точно, несмотря на его две ошибки. Он столько выручал при 0:0, 1:0, 2:0. Видно, что защитники в «Краснодаре» чувствуют, что за спиной есть топовый вратарь, который может выручить.

Игорь Акинфеев. Он до сих пор играет на высшем уровне. В детстве он был моим кумиром, я всегда смотрел на него, просил маму купить перчатки, как у Акинфеева. Это топ-вратарь для России. У него были тяжелые травмы, но он все равно продолжает играть на таком уровне.

И Александр Селихов. Наверное, странно такое говорить, учитывая, что я вернусь в «Спартак» и он будет моим конкурентом. Но я всегда говорю честно. Мы с ним поддерживаем связь. Я его поздравляю, когда он проводит хороший матч, он мне пишет при хороших играх и поддерживает при плохих. Он столько пропустил из-за травм, но сейчас так играет — это топ-уровень", — цитирует вратаря «РБ Спорт».

По итогам первого круга РПЛ «Зенит» лидирует с 39 очками, на втором месте идет «Спартак» (32 очка), ЦСКА — третий с 29 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vratar-fakela-il-ya-svinov-nazval-trojku-luchshih-vratarej-tekushhego-sezona-rpl/
Александр Селихов
Игорь Акинфеев
Илья Свинов
Матвей Сафонов
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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