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20 марта, 16:36

Вратарь «Краснодара» Сафонов признался, что уход Ивича стал неожиданностью для команды

Виктория Кравченко
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал уход Владимира Ивича с поста главного тренера команды.

— Это было неожиданностью для нас. Смешанные эмоции, но не вижу смысла искать негатив во всем. Нужно находить только положительные моменты и двигаться к своей цели.

— Обсуждали с Галицким уход Ивича?

— Если я и общался с ним, то это останется между нами.

— Вы поняли, почему убрали Ивича?

— Как я уже сказал, для меня это стало неожиданностью. Не было особо никаких предпосылок — практически ничто не указывало, что уберут главного тренера.

«Краснодар» занимает второе место в чемпионате России, набрав 39 очков в 20 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matvej-safonov-nichego-ne-ukazy-valo-chto-uberut-ivicha/
Ивица Олич
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
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