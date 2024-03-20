Вратарь «Краснодара» Сафонов признался, что уход Ивича стал неожиданностью для команды

20 марта, 16:36
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал уход Владимира Ивича с поста главного тренера команды.
— Это было неожиданностью для нас. Смешанные эмоции, но не вижу смысла искать негатив во всем. Нужно находить только положительные моменты и двигаться к своей цели.
— Обсуждали с Галицким уход Ивича?
— Если я и общался с ним, то это останется между нами.
— Вы поняли, почему убрали Ивича?
— Как я уже сказал, для меня это стало неожиданностью. Не было особо никаких предпосылок — практически ничто не указывало, что уберут главного тренера.
«Краснодар» занимает второе место в чемпионате России, набрав 39 очков в 20 играх.