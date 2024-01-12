Лантратов об обстреле Белгорода: «Непростой день для города. Тяжело об этом говорить»

Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов рассказал, как перенес обстрел Белгорода в новогодние праздники.

— Вы рассказали, что провели отпуск в Белгороде. Нет ли опасений туда сейчас приезжать?

— Вы сами все видели, что было перед Новым годом и в новогодние праздники, — передает корреспондент «СЭ» Денис Сафронов слова Лантратова.

— Как вы перенесли этот период?

— Непростой, тяжелый день для города. Много людей пострадало, погибло. Трудно об этом говорить. Дай бог, чтобы этого не было.

— Какое желание загадали на 2024 год?

— Спокойствия и мирного неба нам всем.

Белгород и приграничные территории подверглись серии ракетных атак с 30 декабря по 8 января. Погибло 27 мирных жителей, еще 129 человек получили ранения.