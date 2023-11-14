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РПЛ

Сегодня, 21:15

Чанов о словах Березуцкого: «Это не значит, что нужно уезжать на первенство Судана»

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Экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал слова Василия Березуцкого, который призвал российских спортсменов уезжать из страны, чтобы развиваться.

«Наши футболисты едут не за прогрессом играть в Европу, а проверить свои силы. Это не значит, что нужно ехать куда-то играть на первенство Судана, Сирии или Карабаха. У нашего чемпионата есть планка и опускать ее не надо. Ребята, которые уезжают в Европу, повышают свою уверенность. Головин во Франции сейчас вообще номер 1! Да и другие, может, получают немного игрового времени, но хорошо показывают себя», — цитирует Чанова Metaratings.ru.

Василий Березуцкий. Березуцкий хочет, чтобы наши игроки уезжали в Европу. Спорное мнение Василия

Также Чанов прокомментировал слова Березуцкого, который сказал, что в его время люди не уезжали за рубеж, потому что были результаты и они росли вместе с российским футболом.

«Можно вспомнить бронзу на Евро-2008, но практически все ребята тогда играли в РПЛ. Наши команды могли тогда помериться силами с европейскими коллективами, а сейчас нам этого не дают», — добавил Чанов.

Источник: Metaratings.ru
Василий Березуцкий
Вячеслав Чанов
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