Непомнящий назвал драку Дзюбы с Пиняевым проявлением неравнодушия

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о драке между нападающими «Локомотива» Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

«Да, в командах случаются конфликты вроде потасовок. Кто-то называет это драками. Такое бывает, и Артем не исключение. Но это всегда очень быстро разрешается. Развели игроков в стороны, или тренер удалил футболиста с тренировок. Потом они встречаются, приносят извинения друг другу, и все заканчиваются. Это рабочие моменты. Вопрос в причине возникшего конфликта. Бывает, что кто-то в кого-то грубо и жестко въехал на тренировке. Бывает, обсуждается какая-то тема, и кто-то с кем-то не соглашается. Причины могут быть разные. Но это неравнодушие — это точно. И игроки заряжены на достижение более высоких результатов», — цитирует Непомнящего «Газета.Ru».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что между Дзюбой и Пиняевым произошла потасовка в раздевалке команды после матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1). В «Локомотиве» назвали неправдой информацию о конфликте игроков.

14 ноября Дзюба и Пиняев высмеяли новость о драке, выложив видео с Хасбиком и турком Коксалом Бабой.