Колосков: «В РПЛ у футболистов посредственный уровень мастерства»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о нестабильности команд в РПЛ.

«В РПЛ сейчас нет стабильного лидера не только по очкам, но и по игре. «Зенит» хорошо играет, но потом проваливается, «Краснодар» играет — проваливается, то же самое можно еще про много команд говорить. Нет ни одного клуба в чемпионате России на данный момент, который показывал бы стабильную игру. Такая ситуация сложилась из-за того, что в РПЛ, на мой взгляд, недостаточно высокий уровень футболистов. Но при этом у нас высокая результативность и такая интрига на финише чемпионата. Однако это не отменяет того факта, что у футболистов в лиге посредственный уровень мастерства», — приводит слова Колоскова Legalbet.

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ, набрав 51 очко в 27 турах. «Краснодар» (50) идет вторым, а «Динамо» (50) занимает третье место.