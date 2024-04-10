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Сегодня, 15:02

Колосков — об Адиеве: «Ничего не знаю о его достижениях»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, как относится к совмещению Магомедом Адиевым должностей главного тренера сборной Казахстана и «Ахмата».

«Вообще, негативно отношусь к совместительству. Тренер должен полностью сконцентрироваться на одной команде. Что касается самого Магомеда Адиева, то оценить его как специалиста не могу. Я ничего не знаю о его достижениях в футболе», — приводит слова Колоскова Legalbet.kz.

5 апреля 2024 года главный тренер сборной Казахстана Адиев возглавил «Ахмат» до конца сезона РПЛ-2023/24. Контракт Адиева со сборной Казахстана действует до конца 2024 года.

После 22 матчей РПЛ грозненская команда с 20 очками идет 13-й, находясь в зоне стыковых матчей.

Источник: Legalbet.kz
Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
ФК Ахмат
Вячеслав Колосков
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