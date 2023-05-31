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Сегодня, 19:38

Ярошик назвал Дзюбу большим мастером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал выступления Артема Дзюбы в нынешнем чемпионате.

«Я специально следил за Дзюбой в «Локомотиве». Многие команды побоялись брать Артема, но у «Локомотива» в тот момент были серьезные проблемы и он им помог. Могу сказать, что Дзюба — это большой мастер, что еще раз всем и доказал. Он играл за хорошие команды в России, отлично знает, что такое русский футбол, понимает менталитет. Его уважают все соперники, он отлично чувствует себя на родине. В таком возрасте главное иметь мотивацию и здоровье, а мастерство никуда не денется. Все помнят матчи Дзюбы за «Зенит», за сборную. 34 года — это не возраст, в России он может играть на опыте. Я сам чувствовал, что у меня пик моей карьеры пришелся на 33 года, когда я был в Испании. Многое еще зависит от того, какой стиль исповедует команда, какие указания следуют от тренера. Но я уверен, что Дзюба будет еще забивать», — приводит слова Ярошика «РБ Спорт».

Артем Дзюба в нынешнем сезоне РПЛ провел 10 матчей, забил 8 мячей, а также отдал 5 голевых передач. 34-летний форвард на прошлой неделе подписал новый контракт с железнодорожниками. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года с возможностью продления сотрудничества на еще один сезон.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/irzhi-yaroshik-dzyuba-dokazal-chto-on-master-34-goda-ne-vozrast/
Артем Дзюба
Иржи Ярошик
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ФК Локомотив (Москва)
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