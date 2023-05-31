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Сегодня, 19:31

Ульянов заявил, что «Локомотив» в ближайшее время определится с истекающими контрактами футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что в ближайшее время клуб определится с футболистами, у которых истекают сроки договоров.

«У Вани Игнатьева заканчивается контракт. По нему будем принимать решение на этой неделе — крайней, перед уходом в отпуск. На ней будем решать по всем ребятам, у которых заканчиваются контракты. По Игорю Смольникову в том числе», — приводит слова Ульянова Sport24.

Игнатьев перешел в «Локомотив» из «Рубина» прошлым летом. В 27 матчах текущего сезона он забил 5 мячей. Смольников присоединился к железнодорожникам в начале 2023-го. Он отыграл 8 матчей за команду.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-31-sportivnyy-direktor-lokomotiva-na-etoy-nedele-primem-resheniye-po-rebyatam-u-kotorykh-zakanchivayutsya-kontrakty
Дмитрий Ульянов
Иван Игнатьев
Игорь Смольников
Футбол
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ФК Локомотив (Москва)
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