Ульянов заявил, что «Локомотив» в ближайшее время определится с истекающими контрактами футболистов

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что в ближайшее время клуб определится с футболистами, у которых истекают сроки договоров.

«У Вани Игнатьева заканчивается контракт. По нему будем принимать решение на этой неделе — крайней, перед уходом в отпуск. На ней будем решать по всем ребятам, у которых заканчиваются контракты. По Игорю Смольникову в том числе», — приводит слова Ульянова Sport24.

Игнатьев перешел в «Локомотив» из «Рубина» прошлым летом. В 27 матчах текущего сезона он забил 5 мячей. Смольников присоединился к железнодорожникам в начале 2023-го. Он отыграл 8 матчей за команду.