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Сегодня, 21:57

Ярошик: «Жирков — суперигрок, один из лучших в истории российского футбола»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался об экс-одноклубнике Юрие Жиркове.

«У Юры с Игорем Акинфеевым немного похожая история. Оба попали в состав ЦСКА в юном возрасте, но сразу заиграли так, будто уже пять лет в старте. Юра был тихим, спокойным, скромным, но на поле был всегда одним из лучших. Жирков мог в одиночку закрыть весь фланг благодаря своей скорости, обыграть, сделать хорошую последнюю передачу, при этом умел читать игру. Суперигрок, один из лучших в истории российского футбола», — приводит слова Ярошика Metaratings.

В феврале этого года Жирков объявил о завершении карьеры. Последним клубом 39-летнего игрока стали «Химки». Кроме того, он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит».

Источник: https://metaratings.ru/news/yaroshik-zhirkov-i-akinfeev-srazu-zaigrali-tak-budto-uzhe-5-let-byli-v-starte-248443/
Иржи Ярошик
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