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Сегодня, 09:16

Юран назвал вбросом информацию о конфликте в «Паре НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о назревающем конфликте в клубе.

«С удивлением прочитал на одном из сайтов, якобы Юран указал на дверь Калинскому и в команде назревает скандал. Полнейшая чепуха! Смешно читать. Если бы эти эти слухи соответствовали действительности, наверное, Калинский не играл бы в последнем контрольном матче «Пари НН». А он вышел в первом тайме, в котором участвовали преимущественно игроки стартового состава. Есть конкуренция, все готовятся. На Калинского мы в любом случае рассчитываем. От этих вбросов просто противно. Футболисты же это читают. Не знаю, кому выгодно распространять эти сплетни, но хочу передать этим писакам: все у нас хорошо, не дождетесь!» — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась, что Юран просил руководство нижегородского клуба убрать полузащитника Николая Калинского из клуба.

В текущем сезоне Калинский сыграл 20 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,5 миллиона евро.

После 18 туров «Пари НН» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5407856-yuran-smeshno-chitat-chto-v-pari-nn-zreet-skandal-hochu-peredat-pisakam-ne-dozhdyotes.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Николай Калинский
Сергей Юран
Футбол
ФК Нижний Новгород
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