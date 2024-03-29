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29 марта, 11:32

Юран: «В Италии появляется сын Мальдини — все восхищаются, а сын Юрана — нулевой футболист»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос о выступлениях своего сына Артема Юрана.

«У нас в обществе почему-то очень много завистников. Когда он был в «Химках», только ленивый не писал, что его пропихнул папа. Но я же не клоун, чтобы брать себе плохого футболиста. Когда в Италии на поле появляется сын Мальдини, все кричат, восхищаются. Люди знают понятие «преемственность» и очень ценят его. А у нас... Сын Юрана — нулевой футболист, сыновья Черчесова и Тихонова — тоже», — приводит слова Юрана Sport24.

26-летний Юран-младший с января находится в статусе свободного агента. Ранее он играл за «Зоркий», рижское «Динамо», «Ноа», «Химки», «Ротор» и грузинский «Сабуртало».

Источник: Sport24
Сергей Юран
Футбол
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