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29 марта, 10:55

Дьяков рассказал, чего ждет от матча «Динамо» с «Ростовом»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков рассказал о предстоящем матче столичной команды против «Ростова» в 22-м туре РПЛ. Игра пройдет в Москве сегодня и начнется в 19:30 мск.

«Кто фаворит? Конечно, «Динамо». Команда играет дома плюс ведет борьбу за чемпионство. Все-таки динамовские футболисты более мотивированы в такой ситуации, нежели команда, которая идет в середине турнирной таблицы. Потому что «Ростову» не грозит вылет, зона стыков, какие-то призовые места. Конечно, ростовчане выйдут играть на победу или будут стараться не проиграть. Но все-таки у «Динамо» заряженность на победу будет больше, потому что есть шанс на чемпионство и сейчас каждое очко на вес золота», — сказал Дьяков «РБ Спорт».

«Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 27 очками идет десятым.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-dinamo-favorit-v-matche-protiv-rostova/
Виталий Дьяков
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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