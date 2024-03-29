Дьяков рассказал, чего ждет от матча «Динамо» с «Ростовом»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков рассказал о предстоящем матче столичной команды против «Ростова» в 22-м туре РПЛ. Игра пройдет в Москве сегодня и начнется в 19:30 мск.

«Кто фаворит? Конечно, «Динамо». Команда играет дома плюс ведет борьбу за чемпионство. Все-таки динамовские футболисты более мотивированы в такой ситуации, нежели команда, которая идет в середине турнирной таблицы. Потому что «Ростову» не грозит вылет, зона стыков, какие-то призовые места. Конечно, ростовчане выйдут играть на победу или будут стараться не проиграть. Но все-таки у «Динамо» заряженность на победу будет больше, потому что есть шанс на чемпионство и сейчас каждое очко на вес золота», — сказал Дьяков «РБ Спорт».