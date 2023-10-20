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Сегодня, 09:30

Юран — о своем контракте: «Думаю, среди главных тренеров РПЛ занимаю предпоследнее место»

Юран рассказал, какое место он занимает среди тренеров РПЛ по уровню зарплаты
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» высказался о финансовой составляющей своего контракта и сказал, кто, по его мнению, зарабатывает меньше него.

— Ваш контракт благодаря сохранению места в РПЛ продлили на два года, верно?

— У меня это изначально было прописано. Решаю задачу — контракт продлевается автоматически, без дополнительных подписей. Сумма фиксированная, просто есть бонусы за определенные места в таблице.

— По вашим ощущению и информации, какое место по оплате труда вы занимаете среди тренеров РПЛ?

— Предпоследнее.

— А кто последнее?

— Предполагаю, что тренер «Факела» (Сергей Ташуев).

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Сергей Юран. «На «живое место» Абаскаля не пойду, но стремлюсь работать в «Спартаке» или другом топ-клубе». Интервью Юрана перед матчем с красно-белыми
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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