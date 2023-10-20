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Сегодня, 09:45

Юран считает правильным выбор Севикяна в пользу сборной Армении

Игорь Рабинер
Обозреватель
Эдгар Севикян.
Фото Кристина Кормилицына, Известия
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» поддержал выбор форварда своей команды Эдгара Севикяна выступать за сборную Армении, а не России, предложение из которой нападающий также получил.

— Севикян советовался с вами, какую первую сборную ему выбрать — Армении или России? Пригласили ведь его в обе одновременно.

— Не буду лукавить, разговор у нас был. Я сказал ему: «Эдгар, футбольная жизнь коротка. Расскажу немножко о своем опыте, а ты принимай решение». Конечно, мне хотелось бы видеть его в сборной России, но я не знаю и никто не знает, когда нас вернут в соревнования. И вернемся ли мы вообще.

В сборной Армении сейчас собрались хорошие футболисты, в том числе из РПЛ. Наверное, любому хочется играть в отборочных матчах чемпионатов Европы и мира — а то и в финальных. Дай Бог, чтобы мы как можно скорее вернулись, но никто не молодеет. Нужно брать от футбола максимум, пока ты в нем, а этот срок ограничен. Эдгар отреагировал: «Я понял. Хочу начинать играть уже сейчас». И выбрал сборную Армении. На данный момент считаю это правильным. Нужно играть.

— Вы ведь и сами в 1992 году приняли решение в пользу сборной России, когда она начинала выступления в квалификации к ЧМ-94, а ясности по времени старта сборной Украины еще не было.

— Как раз это я ему и привел в пример. Когда надо было принимать решение, еще не было точного понимания, когда сборной Украины разрешат выступать в официальных соревнованиях. Я же не хотел терять драгоценные футбольные годы. И рад, что принял правильное, на мой взгляд, решение, поскольку в 1994 году участвовал в чемпионате мира в США. А поехать на мировое первенство — это уже большое счастье.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Сергей Юран. «На «живое место» Абаскаля не пойду, но стремлюсь работать в «Спартаке» или другом топ-клубе». Интервью Юрана перед матчем с красно-белыми

Сергей Юран
Футбол
Сборная Армении по футболу
Сборная России по футболу
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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