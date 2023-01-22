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Сегодня, 20:58

Юран: «Сейчас у многих футболистов на первом месте стоят деньги»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер Сергей Юран поделился мнением о том, чего не хватает российским игрокам для выступления в Европе.

«Самое главное, чтобы было желание и стремление развиваться, доказывать себе каждый день, что можно играть лучше и лучше. Если нет желания, и все устраивает, то тебе будет очень сложно заиграть в Европе. Нужно четко понимать, что, попав туда, тебе нужно каждый день выкладываться на максимум не только в играх, но и в тренировках. Характер тоже имеет значение, без него тяжело будет в любом случае. Мое поколение воспитывалось по-другому, мы были голодными, мы хотели играть. А сейчас у многих футболистов на первом месте стоят деньги. К сожалению, многие избалованы.

Да, ребята должны зарабатывать, вопросов нет, это тяжелый вид спорта, но на первом месте должен стоять футбол. В этом и разница моего поколения и нынешнего. Не нужно молодежь баловать деньгами, они просто потом исчезают, им футбол становится не интересен», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

На данный момент в европейских топ-лигах выступают Андрей Лунев («Байер», Германия), Александр Головин («Монако», Франция) и Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), а также Денис Черышев («Венеция», серия Б).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-yuran-u-ny-neshnih-futbolistov-den-gi-na-pervom-meste-futbol-stanovitsya-ne-interesen/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
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  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 3
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
Сергей Юран
2
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