Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:39

Юран: «Хорошо разобрали «Оренбург». Понимали, что нужно было как можно плотнее играть»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвел итоги матча с «Оренбургом» в рамках 9-го тура РПЛ (3:1).

«Хорошо разобрали «Оренбург». Заостряли внимание на том, что у «Оренбурга» очень квалифицированные иностранцы, и нужно было как можно плотнее играть, играть чуть выше. Квалифицированные специалисты, если дадим пространство, свободно работать на своей половине поля с мячом, то, естественно, будут проблемы. На мой взгляд, «Пари НН» — одна из играющих команд. Но парни справились, молодцы, я им сказал: «Спасибо большое», потому что, когда футболисты слушают, слышат, выполняют, моделируем на поле и потом все переносим на игру, все получается», — сказал Юран на пресс-конференции.

«Пари НН» с 14 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре нижегородцы в гостях сыграют с «Локомотивом». Матч пройдет 30 сентября и начнется в 14.15 по московскому времени.

Источник: https://vk.com/fcnn_ru?w=wall-96863727_394821
Сергей Юран
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
0
Читайте также
Врач Костомарова рассказал о борьбе за жизнь фигуриста: «9 из 10 погибли бы в первые часы»
Фигурист Роман Костомаров рассказал, как началась его болезнь
Лавров: Россия уважает целостность Украины при соблюдении декларации 1991 года
Times рассказала о дезертирстве сержанта ВСУ после отказа командования лечить его руку
Юрист Соловьев рассказал о сокращении пенсии при ошибке в расчетах
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Галактионов — о победе над «Зенитом»: «Стратегический план сработал, владели инициативой»
Булыкин — о победе над «Зенитом»: «Локомотив» показал, что можно добиваться результата российскими футболистами»
Жена Карпина объяснила слова тренера о том, что он может уехать из России
«Зенит» впервые при Семаке проиграл два домашних матча за чемпионат
Дзюба после выяснения отношений обнимался с игроками «Зенита»
«Ростов» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ: «Зенит» проиграл «Локомотиву», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи 9-го тура

В концовке матча «Зенит» — «Локомотив» между игроками произошла потасовка