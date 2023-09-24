«Зенит» — «Локомотив»: видео голов

«Зенит» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:2 в матче 9-го тура чемпионата России.

Счет в первом тайме открыл Матео Кассьерра. Лучший бомбардир РПЛ забил восьмой гол в чемпионате.

После перерыва гости ответили точным ударом Максима Глушенкова, который отличился через 4 минуты после выхода на замену.

Уже в добавленное время Наир Тикнизян с передачи Глушенкова принес «Локо» победу.

Это второе поражение «Зенита» (17 очков) в чемпионате, питерцы занимают третье место.

«Локомотив» с 15 очками поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.

22-я минута. Кассьерра — 1:0

60-я минута. Глушенков — 1:1

90+1-я минута. Тикнизян — 1:2