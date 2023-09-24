Сегодня, 18:35
«Зенит» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:2 в матче 9-го тура чемпионата России.
Счет в первом тайме открыл Матео Кассьерра. Лучший бомбардир РПЛ забил восьмой гол в чемпионате.
После перерыва гости ответили точным ударом Максима Глушенкова, который отличился через 4 минуты после выхода на замену.
Уже в добавленное время Наир Тикнизян с передачи Глушенкова принес «Локо» победу.
Это второе поражение «Зенита» (17 очков) в чемпионате, питерцы занимают третье место.
«Локомотив» с 15 очками поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.
22-я минута. Кассьерра — 1:0
60-я минута. Глушенков — 1:1
90+1-я минута. Тикнизян — 1:2