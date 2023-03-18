Юран высказался о судействе в российском футболе

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о судействе в российском футболе.

«Обсуждать судейство — это больная тема. То рука увеличивает площадь тела, то уменьшает. Слишком много трактовок — каждый судья видит по-разному ситуацию. Наверное, все-таки влияет человеческий фактор. Когда появился VAR, все думали, что все станет прекрасно — ошибок почти не будет, а их стало только больше! Например, судья на VAR считает, что нужно посмотреть эпизод главному арбитру, а он, посмотрев телевизор, не видит нарушение — очень странно. Судьи — люди, надо уважать их, но случаются разные эпизоды. У меня двоякое мнение — нужен ли нам телевизор. Данная система нужна, например, чтобы увидеть, пересек ли мяч линию или нет, а то, что происходит на поле, — не надо вмешиваться, пусть главный принимает решение. Правильные ли он будет принимать решения — для этого есть разбор после игры», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Он также заявил, что бывают случае, когда VAR нужен, но, когда у арбитра матча разногласия с помощниками его — очень сложно становится понимать их.

«В целом, может, VAR в РПЛ не нужен, раньше у нас не было катастрофы в судействе. Последнее решение должно оставаться за главным рефери. С «Химками» у меня была ситуация: играем в Екатеринбурге, момент в штрафной, судья никак не реагирует, проходит время, и его зовут к монитору, но он не стал ставить пенальти — немножко забавно это. Если тебя приглашают посмотреть VAR, значит, это на 99,9 процента — пенальти», — добавил Юран.

17 марта сообщалось, что в Москве состоялась закрытая встреча представителей «Спартака» и руководства судейского корпуса. Со стороны красно-белых в ней приняли участие Гильермо Абаскаль и его помощники, а со стороны арбитров — глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и судья Виталий Мешков. На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком».