Юрганов: «Хотелось бы сыграть в таком клубе, как «Спартак»

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов сичтает, что «Спартак» и «Зенит» не будут его рассматривать из-за возраста.

«Спартак» и «Зенит» в силу возраста, наверное, не будут меня смотреть. Это топы, они больше обращают внимание на иностранцев», — приводит «РБ Спорт» слова Юрганова.

Также футболист прокомментировал слухи о том, что год назад им интересовался «Спартак».

«Может быть, был в каком-то списке, но не более того. Ко мне никто не обращался. Так, конечно, хотелось бы сыграть в таком клубе», — добавил защитник.

На данный момент 29-летний Юрганов является основным защитником «Сочи». Всего за сочинскую команду он провел 91 матч, забил 4 гола и отметился 1 результативной передачей.