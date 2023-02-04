Юрист Чичеров объяснил, почему «Спартак» не сможет обратиться в CAS в случае успеха «Зенита»

Илья Чичеров, юрист компании Sila International Lawyers, рассказал, что будет значить для «Спартака» апелляция «Зенита» в CAS.

«Каждый клуб имеет право обжаловать решения только в отношении своих игроков. Скорее всего, все было оформлено как несколько решений в течение одного заседания. И каждое решение обжалуется. Поэтому, если «Спартак» сам не будет подавать апелляцию, действия «Зенита» не помогут его игрокам. Поскольку «Спартак» не обжаловал решение КДК в апелляционный комитет, оно в отношении его игроков вступило в силу и уже не может быть обжаловано

Считаю, что на Промеса апелляция «Зенита» повлиять никак не может. Вообще подавать апелляции на то, чтобы какой-то игрок чужой команды получил дисквалификацию, а клуб еще потом наказали, возможно. Но для этого должен существовать правовой интерес. Правовой интерес «Зенита», который состоит только в том, чтобы Промес не сыграл несколько матчей, «Спартак» их, допустим, не выиграл бы, и это помогло бы «Зениту» в турнире... Шансов мало. По практике CAS, обычно такой правовой интерес не признается существенным для того, чтобы обжаловать подобные решения", — цитирует «Газета.Ru» Чичерова.

За участие в массовой драке контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал игроков «Зенита»: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса, а также спартаковцев: Александра Селихова, Александра Соболева и Шамара Николсона на шесть матчей Кубка России. Апелляционный комитет оставил это решение в силе.