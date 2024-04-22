Юрист заявил, что игрок «Спартака» Классен не сможет вернуть украденные деньги: «Остается это забыть»

Юрист Илья Прокофьев в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с защитником «Спартака» Леоном Классеном.

В понедельник, 22 апреля, стало известно о том, что футболист красно-белых перевел мошенникам 900 тысяч рублей. На данный момент полицейские выясняют детали произошедшего.

«Такая схема мошенничества распространена очень давно. Вернуть деньги практически невозможно, потому что деньги уходят на счет либо зарубеж, либо подставных лиц. Обычно его обналичивают и блокируют. Можно добиться возбуждения уголовного дела по факту хищения денег. Также один из выходов — предъявить претензии к банку на предмет того, что банк не проверил подозрительность платежа и не заблокировал операцию. Классену остается забыть о деньгах либо же попытаться через обращение в банк потребовать компенсацию за ненадлежащее отношение банковских услуг. Банк действительно не исполнил свою обязанность», — сказал Прокофьев «СЭ».

В текущем сезоне Классен отыграл 10 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.