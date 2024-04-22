Главный тренер «Зенита» Семак раскритиковал график РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о графике РПЛ.

21 апреля сине-бело-голубые дома сыграли с «Оренбургом» (1:0), а уже 24 апреля петербужцы примут «Рубин».

«В таком графике, конечно, непросто готовиться — времени мало на то, чтобы разобрать игру соперника. Но ничего страшного, главное — чтобы ребята нормально восстановились и подошли в хорошем состоянии к следующим играм», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Игра между «Зенитом» и «Рубином» пройдет 24 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 20.30 мск.

Петербуржцы идут на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков в 24 матча