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Сегодня, 14:50

Трошечкин рассказал, что игроки «Пари НН» были обеспокоены госпитализацией Юрана

Алина Савинова
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал, как футболисты команды отреагировали на новость о госпитализации главного тренера Сергея Юрана.

«Хорошо, что Юран полностью восстановился. Когда увидели новость [о госпитализации], очень переживали. Только когда пришла информация, что все хорошо, успокоились. Тренировки проходят в обычном режиме, но у нас всего три дня между матчами с «Динамо» и «Спартаком», восстановление, довосстановление, вот такой формат был перед «Спартаком», — приводит ТАСС слова Трошечкина.

8 сентября стало известно, что 54-летний специалист перенес экстренную операцию. Его выписали из больницы 14 сентября. Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года.

На данный момент «Пари НН» идет на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков за 8 туров. 24 сентября нижегородцы примут на своем поле «Оренбург». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/18795949
Александр Трошечкин
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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