Заболотный: «Гойло — хороший вратарь. В «Зенит» просто так не приглашают»

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный считает, что его бывший одноклубник Денис Адамов заслужил приглашение в «Зенит», откуда в обратном направлении проследовал голкипер Никита Гойло.

— Насколько я понимаю, разговоры давно шли между «Зенитом» и «Сочи» по Адамову, — цитируют «Известия» Заболотного. — Информация об этом появлялась. Поэтому нельзя сказать, что это было неожиданностью. Денис — очень хороший вратарь. Он вполне заслужил такое предложение. Я ему желаю в Питере только удачи. И в личном разговоре пожелал, когда он уходил из «Сочи».

— Теперь у вас впервые со времен выхода с «Сочи» в РПЛ есть шанс быть железно первым номером среди вратарей команды.

— Почему же? У нас есть Никита Гойло в команде. Жизнь покажет, кто будет играть.

— В будущем он может заиграть в «Зените»?

— Да, Никита — хороший вратарь. В «Зенит» просто так не приглашают.