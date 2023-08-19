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Сегодня, 02:32

Деменко: «Спартак» сейчас — грозная сила»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко считает, что психология сыграет важную роль в противостоянии между его бывшими командами в 5-м туре чемпионата России.

«Все равно считаю, что «Спартак» сейчас — грозная сила. Это все равно противостояние. Важно, кто как подойдет к матчу. Психологический фактор имеет значение. Поражение повлияло на «Спартак», в любом случае, и «Зенит» тоже понимает, что ему надо подниматься», — цитирует «Газета.Ru» Деменко.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. Сине-бело-голубые с 7 очками расположились на 6-й позиции.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/18/21102152.shtml?updated
Максим Деменко
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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