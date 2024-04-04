Зарема объяснила критику в адрес «Спартака»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» ответила на вопрос об изменениях в клубе после продажи «Лукойлу».

«Метаморфозы произошли на первых же зимних сборах. Поведение нового менеджмента, их ходы по выстраиванию отношений внутри коллектива, немой Эш (нынешний технический директор Пол Эшуорт. — Прим. «СЭ»), которые цинично косячат, но не мараются сами, а делают тренера главной головной болью для клуба, игроков и самих себя. Сначала полностью отождествили тренера со «Спартаком», поставив знак равно между Абаскалем и клубом, а теперь не знают, как вывести рыжую бестию за скобки.

В сезон-2022/23 команда была на пике формы и своего цикла, все игроки в расцвете, воодушевленные победой в Кубке и с запалом отыграть предстоящий сезон на максимуме», — сказала Зарема «СЭ».

В августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун покинул совет директоров клуба и вышел из состава акционеров.