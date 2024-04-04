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Сегодня, 09:32

Зарема — о назначении Абаскаля в «Спартак»: «Его работоспособность сразу напомнила черты Тедеско»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» сравнила Гильермо Абаскаля с бывшим тренером красно-белых Доменико Тедеско.

«Когда Лука Каттани представил кандидатуру Абаскаля, это был молодой, заряженный, готовый со всеми взаимодействовать специалист. Его работоспособность, отдача и внимание ко всем мелочам сразу напомнили черты Доменико Тедеско. Он моментально влился в коллектив и стал вожаком. Команда приняла тренера, мы со спокойной душой тепло попрощались накануне того самого матча в Санкт-Петербурге, когда команда, как дворовая банда, с криками «наших бьют» отомстила обидчикам Квинси Промеса», — сказала Зарема «СЭ».

Гильермо Абаскаль в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (1:2). «Абаскаль просто поплыл. Это видели все, кроме менеджмента «Спартака». Мнение Заремы Салиховой

3 апреля «Спартак» дома проиграл «Зениту» (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ответная игра пройдет на «Газпром Арене» 17 апреля.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Доменико Тедеско
Зарема Салихова
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