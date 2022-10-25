Зарема Салихова: «Даже не знаю, какой из трансферов Газизова хуже: Кокорин или Урунов»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что экс-хавбек московского клуба Остон Урунов расторг контракт с «Уралом».

«С этого трансфера карьера Газизова пошла под откос. Желание сиюминутной наживы взяло над ним верх. Он говорил, что если футболисты не заиграют, то компенсирует из своих средств. Наврал с условиями контрактов. Даже не знаю, какой из его трансферов хуже: Кокорин или Урунов. Ему бы остановиться, а он, проигрывая, все продолжает ходить по судам. Его «Уфа» нежизнеспособна, так как футбол такое не прощает. Газизова нисколько не жаль. Ну, пусть еще раз снимет передачу с Нобелем и расскажет о своих успешных трансферах», — сказала Салихова «СЭ».

Урунов перешел в «Урал» в начале сентября нынешнего года на правах свободного агента. Футболист принял участие в 3 матчах команды в сезоне-2022/23. Игрок провел на поле в сумме 79 минут и не отличился результативными действиями.

21-летний футболист подписал контракт с «Уралом» в начале сентября. Перед этим он разорвал соглашение со «Спартаком».