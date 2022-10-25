Зарема Салихова: «Даже не знаю, какой из трансферов Газизова хуже: Кокорин или Урунов»

Сегодня, 20:00
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что экс-хавбек московского клуба Остон Урунов расторг контракт с «Уралом».
«С этого трансфера карьера Газизова пошла под откос. Желание сиюминутной наживы взяло над ним верх. Он говорил, что если футболисты не заиграют, то компенсирует из своих средств. Наврал с условиями контрактов. Даже не знаю, какой из его трансферов хуже: Кокорин или Урунов. Ему бы остановиться, а он, проигрывая, все продолжает ходить по судам. Его «Уфа» нежизнеспособна, так как футбол такое не прощает. Газизова нисколько не жаль. Ну, пусть еще раз снимет передачу с Нобелем и расскажет о своих успешных трансферах», — сказала Салихова «СЭ».
Урунов перешел в «Урал» в начале сентября нынешнего года на правах свободного агента. Футболист принял участие в 3 матчах команды в сезоне-2022/23. Игрок провел на поле в сумме 79 минут и не отличился результативными действиями.
21-летний футболист подписал контракт с «Уралом» в начале сентября. Перед этим он разорвал соглашение со «Спартаком».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования