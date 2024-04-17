Салихова: «Совет директоров «Спартака» — собрание некомпетентных в футбольных вопросах людей»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова резко высказалась о совете директоров красно-белых и менеджерах клуба.

«Знаете, в чем принципиальное отличие этих нынешних менеджеров «Спартака» и меня? Я рисковала семейным благополучием ради клуба, отстаивая интересы команды перед тем же советом директоров, который, по факту, вообще не нужен в клубе. Это собрание некомпетентных в футбольных вопросах людей, где каждый с большим эго и нулевой экспертизой в футбольной отрасли. Должен быть грамотный спортивный директор и гендир-профессионал, а не стажер. Совет директоров снимает ответственность с каждого персонально, поэтому в итоге всегда будут виноваты тренер и игроки. Максимум, чем рискуют Жданов, Хавкин и прочие — корпоративными финансами, которые в масштабах «Лукойла» лишь «усушка-утряска», выражаясь бухгалтерскими терминами», — цитирует Sport24 Салихову.

«Спартак» в 23 матчах набрал 35 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ.