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Сегодня, 03:43

Осинькин: «Пиняев и Салтыков сейчас точно не на своем потолке»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал попадание нападающего «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова и полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева в топ-100 претендентов на премию Golden Boy.

«Пиняев и Салтыков сейчас являются не просто игроками, а очень стабильными футболистами команд РПЛ. Это уже подчеркивает, что они добились определенного уровня. Приятно, что Пиняев и Салтыков действительно прогрессировали и в чем-то продолжают прогрессировать. Они сейчас точно не на своем потолке. Та работа, которая была проведена с ними в «Крыльях Советов», подошла ребятам, раз их прогресс был достаточно заметен во время прибывания в клубе. Это всегда приятно. Хотелось бы, чтобы у нас люди уже не в сотни лучших попадали, а, допустим, в топ-10.

Пиняев и Салтыков — футболисты без потолка? В такую формулировку вкладывают, в первую очередь, природный потенциал. Когда футболисты сверходаренные физически или в понимании игры. Что касается технико-тактического плана, который зависит от футбольной среды, тренеров, клубов, то это имеет ограничения. Поэтому давайте не будем играть словами и просто ждать от Пиняева и Салтыкова прогресса. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас были такие же талантливые футболисты, как рождаются, например, во Франции — Мбаппе. Или Месси, Неймар и так далее», - цитирует Sport24 Осинькина.

Российские игроки попали в топ-100 кандидатов на награду — Салтыков занял 62-е место, Пиняев стал 78-м.

Источник: https://sport24.ru/football/news-639016-osinkin-pinyayev-i-saltykov-yeshche-ne-na-potolke-khochetsya-chtoby-rossiyane-popadali-v-top-10-priza-golden-boy
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Осинькин
Никита Салтыков
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