Салихова — о воссоединении «Тату» ради матча «Спартака»: «Эта группа — лучшее, что делал отечественный шоу-бизнес»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о выступлении музыкальной группы «Тату» перед матчем 26-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом».

«Группа «Тату» — лучшее, что делал отечественный шоу-бизнес. Под песни про разных мальчиков и «не верь, не бойся, не проси» танцевали на школьных дискотеках. Юля ходит в наш спортзал «Vita спорт» на протяжении нескольких лет, активно участвует в клубных мероприятиях. Приятно, что и на «Газпром Арене» увидят выступление вживую», — приводит Sport24 слова Салиховой.

Певицы Юлия Волкова и Лена Катина воссоединятся в дуэте «Тату» ради исполнения своих хитов на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 7 мая.