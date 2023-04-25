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Непомнящий назвал Гинера лучшим руководителем футбольным клубом в России в XXI веке

Алина Савинова
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Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий рассказал, кого считает лучшим управленцем футбольного клуба в России в XXI веке.

«Лучший управленец российского клуба в XXI веке? Галицкий — серьезный менеджер и бизнесмен, создал империю в «Краснодаре». Я тоже перед ним склоняю голову, но это другой тип менеджера. Но для меня лучший и образец — Гинер, потому что я знаю его лично. Наверное, критериев успешности нет, но в XXI веке ЦСКА управлялся человеком, который выжимал максимум. Для меня самым важным было, что Гинер управлял незаметно, не педалировал, собрал команду, где каждый отвечал за свой участок. Что касается отношения с футболистами, то они отцовские. Не помню, чтобы он на кого-то ругался. Не припомню ни одного случая скандала. Вот это умение управлять», — цитирует Непомнящего Legalbet.

Евгений Гинер стал президентом ЦСКА в 2001 году. Под его руководством московский клуб шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и завоевал Кубок УЕФА в 2005-м.

Источник: https://legalbet.ru/news/nepomnyashij-nazval-luchshego-rukovoditelya-futbolnogo/
Валерий Непомнящий
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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