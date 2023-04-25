Медведев назвал слухами информацию об уходе Алипа из «Зенита» этим летом

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал слухами информацию о возможном уходе защитника петербуржцев Нуралы Алипа в аренду в летнее трансферное окно.

«Слухи не комментируем», — цитирует Медведева Legalbet.kz.

Клуб из Санкт-Петербурга арендовал Алипа у «Кайрата» в феврале 2022 года и в декабре выкупил контракт.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел девять матчей за «Зенит» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.