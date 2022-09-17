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17 сентября 2022, 18:26

Защитник ЦСКА Гайич считает, что армейцы сохраняют шансы на чемпионство

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал причины поражения от «Торпедо» (0:1) в матче 10-го тура РПЛ.

— Что сегодня произошло с ЦСКА?

— Мы создали много моментов, но не смогли забить. Немного потеряли концентрацию и пропустили гол. Когда ты не забиваешь, ты не можешь выиграть.

— Что случилось с Дивеевым?

— Увидим. Нужно провести осмотр, чтобы понять, что случилось. Пока неизвестно.

— Между «Зенитом» и ЦСКА сейчас может быть большой отрыв.

— Нет, пока это три очка. Посмотрим, как сыграет «Зенит». Чтобы соревноваться с ними, нужно побеждать. Мы не смогли сделать этого сегодня. Но впереди еще много матчей. Шансы на чемпионство? Да, они есть у каждого.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками в 10 матчах. У лидирующего «Зенита» 23 очка в 9 играх. Сегодня, 17 сентября команда из Санкт-Петербурга проведет матч против «Динамо» (начало — в 19.00 мск).

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
17 сент, 14:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
1:0
ЦСКА

Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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