Дивеев: «Я не верил в «Спартак», но клуб тактически прибавил при Абаскале»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал игру «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Когда были сборы [предсезонные] я сказал, что в «Спартак» не верю. Потому что я помню, как они играл в том году и было непонятно, во что они играли. Команда играет то в три, то в четыре защитника. То длинными передачами, то контроль.

Сейчас «Спартак» прибавил. Про Абаскаля и Федя [Чалов] рассказывал, он был с ним в «Базеле». «Спартак» прибавил при Абаскале тактически. Промес, если смотреть как зритель, стал другим. Он забивает, все просто», — сказал Дивеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Абаскаль назначен на должность главного тренера «Спартака» в июне 2022 года. В этом сезоне красно-белые идут на втором месте в РПЛ с 33 очками.