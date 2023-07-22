Защитник ЦСКА Роша заявил, что на данный момент команде не хватает обоймы

Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал свое состояние после полученной травмы во время матча первого тура чемпионата России против «Урала» (1:2).

Бразильский футболист получил повреждение на 32-й минуте встречи и не смог продолжать игру.

«Скоро восстановлюсь и вернусь на 100%», — приводит «Спорт День за Днем» слова Роши.

Также он отметил, что его команде не хватает обоймы для решения высоких задач.

«Конечно, я считаю, что если есть больший выбор, то это дает тебе больше опций. Очень хорошо иметь качественных игроков в обойме, и это, конечно, дает тебе большего спокойствия, и больше опций во время игры. Сейчас необходимо работать с теми, кто есть, улучшать и сосредоточиться на следующих матчах», — добавил защитник.

30 июля ЦСКА встретится с «Ахматом» в рамках второго тура РПЛ. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Всего в составе московской команды 28-летний бразилец провел 33 матча, в которых отметился 4 голами и 3 результативными передачами.