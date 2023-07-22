Защитник ЦСКА Роша заявил, что на данный момент команде не хватает обоймы

Сегодня, 16:44
Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал свое состояние после полученной травмы во время матча первого тура чемпионата России против «Урала» (1:2).
Бразильский футболист получил повреждение на 32-й минуте встречи и не смог продолжать игру.
«Скоро восстановлюсь и вернусь на 100%», — приводит «Спорт День за Днем» слова Роши.
Также он отметил, что его команде не хватает обоймы для решения высоких задач.
«Конечно, я считаю, что если есть больший выбор, то это дает тебе больше опций. Очень хорошо иметь качественных игроков в обойме, и это, конечно, дает тебе большего спокойствия, и больше опций во время игры. Сейчас необходимо работать с теми, кто есть, улучшать и сосредоточиться на следующих матчах», — добавил защитник.
30 июля ЦСКА встретится с «Ахматом» в рамках второго тура РПЛ. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.
Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Всего в составе московской команды 28-летний бразилец провел 33 матча, в которых отметился 4 голами и 3 результативными передачами.