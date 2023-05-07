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Сегодня, 13:19

Защитник «Факела» Суслов: «Евсеев небольшие изменения внес и все»

Мария Гусева
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Защитник «Факела» Кирилл Суслов прокомментировал победу над «Ростовом» (2:0) в матче 26-го тура РПЛ.

— Вы чаще всех в сезоне привозили пенальти, а Комличенко чаще всех их зарабатывал. Как готовились?, — вопрос Суслову из интервью Sport24.

— Просто сказали: «Давай ему принимать, а потом просто накрывай удар, иначе он подставляется». Да я и сам знаю, как он играет, как он там в Европе играл. Перед игрой никак его не разбирали.

— Евсеев успел что-то изменить?

— Ничего не изменилось, Валентинович просто небольшие изменения внес и все.

— Как заряжал?

— А у нас все игры от ножа, мы всегда настроены, просто часто не фартило. По всему полю играли, рисковали, вот и получали за спину. Вот с «Краснодаром» игра первая — 3:1 проигрывали, потом 3:3 сыграли. С «Динамо» — то же самое. Сейчас уже раскрепостились, а в начале сезона ребята, которые в РПЛ не играли, немного скованны были, возможно.

Евсеев возглавил «Факел» 1 мая. Команда набрала 24 очка и поднялась на 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24
Вадим Евсеев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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