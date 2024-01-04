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Сегодня, 12:36

Защитник «Фамаликана» Риччели не интересует «Спартак»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Спартак» не заинтересован в трансфере защитника португальского «Фамаликана» Риччели, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны красно-белых и «Динамо». «Фамаликан» запросил за футболиста от 6 до 10 миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро. Его контракт с «Фамаликаном» рассчитан до конца июня 2027 года.

25-летний Риччели выступает за «Фамаликан» с лета 2019 года. В текущем сезоне защитник провел 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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