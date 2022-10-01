1 октября, 19:33
Защитник «Химок» Брайан Идову прокомментировал информацию о том, что футболисты команды не получали зарплату в текущем сезоне.
«Я в России с 2010-го. У меня только в «Локомотиве» не было задержек. Я к этому привык. Я занимаюсь только футбольными вопросами. Это не моя кухня. Эти моменты мы обсуждали в команде в рабочей обстановке. К концу сентября обещали начать закрывать задержки.
Не будет ли у меня проблем в клубе из-за того, что я сказал, что выплат не было с июля? Меня спросили — я ответил. Я думаю, в этом нет ничего такого. Мы сами это не выносили. Нам не говорили молчать про это. В СМИ появилась информация, нам задают вопросы, я отвечаю. Мы не поднимали бунт. Все работают, все выкладываются. Старался не обращать внимания на баннер и военный оркестр. Единственное о чем думал — об игре", — сказал Идову.
Ранее сообщалось, что в подмосковном клубе уже более трех месяцев не выплачивается зарплата, а общая сумма долга перед игроками составляет более 300 миллионов рублей.
После 11 туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали 8 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.
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