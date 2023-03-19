Защитник «Химок» Андраде: «Новость о скандалах в клубе — ложь, домыслы. Ничего такого нет»

Защитник «Химок» Лео Андраде рассказал об атмосфере в команде.

— Какая атмосфера в команде? Много конфликтов, все это утекает в интернет и СМИ.

— Новость о скандалах — ложь, домыслы. Ничего такого нет. Очень хорошая атмосфера в клубе. Что касается подъема в турнирной таблице, сейчас настрой у команды хороший, чтобы набрать достаточное количество очков.

— Видели ли вы на базе Дмитрия Тихого и Аяза Гулиева?

— Когда я пришел, они не были среди тренирующихся. Это все домыслы, обман. В команде отличный настрой.

В 20-м туре РПЛ команда проиграла «Ростову» со счетом 0:1. «Химки» располагаются на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ с 13 очками за 20 матчей.