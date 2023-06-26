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26 июня, 23:37

Защитник «Краснодара» Бородин ведет переговоры с «Торпедо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы защитника «Краснодара» Сергея Бородина, прокомментировал ситуацию с будущим футболиста.

«Сейчас Сергей пока в «Краснодаре». Что касается «Торпедо», то, да, переговоры ведутся. Они проявляют наиболее конкретный интерес к Сергею. Есть и другие клубы, которые его хотят, но сейчас наш фокус на переговорах с «Торпедо», — приводит слова Бердышева «РБ Спорт».

Во второй части прошедшего сезона Бородин играл за «Бейтар» из Иерусалима на правах аренды. В составе израильского клуба 24-летний защитник провел 17 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.

По итогам сезона-2022/23 автозаводцы заняли последнее место в РПЛ и вылетели в ФНЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-krasnodara-borodin-vedet-peregovory-s-torpedo/
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Сергей Бородин
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