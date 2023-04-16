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Защитник «Локомотива» Ненахов: «Молодцы, что смогли взять игру под контроль и довели до победы»

Алина Савинова
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился мнением о матче с «Оренбургом» в рамках 23-го тура РПЛ (4:1).

«Вышли с первых минут заряженными. Знали, что в первые 20 минут «Оренбург» обычно давит, создают много моментов, забивают много в первом тайме. Поэтому задача была не дать им это сделать и забить самим. Пропущенные голы? Считаю, мы не должны так действовать. Так нельзя делать, потому что спокойно могли отдать игру. Если бы засчитали тот гол [Джимми Марина в первом тайме], плюс забили со штрафного, было бы нервно. Молодцы, что смогли взять игру под контроль и довели до победы», — приводит «РБ Спорт» слова Ненахова.

После этого матча «Локомотив» поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Оренбург» идет восьмым, имея в активе 33 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-nenahov-ne-dolzhny-by-li-dejstvovat-tak-posle-3-0-no-molodtsy-chto-doveli-igru-do-pobedy/
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