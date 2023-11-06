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Сегодня, 14:42

Защитник «Пари НН» Стаматов пропустит около месяца из-за перелома стопы

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал «СЭ» о сроках восстановления защитника нижегородцев Матео Стаматова, получившего травму в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3).

«У Матео диагностировали перелом стопы. Восстановление займет 3-4 недели», — сказал Кондратов «СЭ».

Стаматов ушел со стадиона на костылях после гостевого поражения в матче 14-го тура РПЛ от ЦСКА (2:3).

Стаматов был заменен на 27-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Иброхимхалил Юлдошев.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Матео Стаматов
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