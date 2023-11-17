Сегодня, 09:12
Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал «СЭ», что «Спартак» является для него главным раздражителем среди всех соперников.
В воскресенье, 12 ноября, ростовчане уступили красно-белым (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России-2023/24.
— Ты воспитанник «Зенита». Для тебя матч со «Спартаком» — что-то особенное?
— Да, конечно. Думаю, для всех матч со «Спартаком» — что-то особенное, а когда ты воспитанник «Зенита», вдвойне. Хочется отобрать очки и выиграть, тем более у них дома.
— Для тебя «Спартак» — главный раздражитель?
— Не скажу, что раздражитель. Это команда, которую хочется всегда обыгрывать.
«Ростов» с 17 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после окончания первого круга.