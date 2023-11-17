Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:12

Вахания: «Для всех матч со «Спартаком» — особенный. Эту команду хочется обыгрывать всегда»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал «СЭ», что «Спартак» является для него главным раздражителем среди всех соперников.

В воскресенье, 12 ноября, ростовчане уступили красно-белым (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России-2023/24.

— Ты воспитанник «Зенита». Для тебя матч со «Спартаком» — что-то особенное?

— Да, конечно. Думаю, для всех матч со «Спартаком» — что-то особенное, а когда ты воспитанник «Зенита», вдвойне. Хочется отобрать очки и выиграть, тем более у них дома.

— Для тебя «Спартак» — главный раздражитель?

— Не скажу, что раздражитель. Это команда, которую хочется всегда обыгрывать.

«Ростов» с 17 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после окончания первого круга.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Илья Вахания
4
Обсудить
Читайте также
Медведев заработал 780 тысяч долларов за два матча на ATP Finals 2023
Игрок «Рубина» Безруков заявил, что Дзюба является примером медийности для футболистов
После частичного обрушения дома в Астрахани введен региональный режим ЧС
Политолог Никулин оценил последствия решения Финляндии о закрытии границ с РФ
Пленный ВСУ рассказал об украинских потерях на левобережье Днепра
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Стали известны сроки восстановления Кассьерры

Зорин назвал хорошим уровень чемпионата Белоруссии: «Лидеры не затерялись бы в РПЛ»