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Сегодня, 12:30

ЦСКА — «Факел»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

ЦСКА сыграет с «Факелом» в чемпионате России 7 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА встретится с «Факелом» в матче 23-го тура чемпионата России в воскресенье, 7 апреля. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Факел» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 22-х туров премьер-лиги армейцы занимают 4-е место в турнирной таблице с 33 очками. Команда из Воронежа набрала 26 баллов и располагается на 11-й строчке чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Факел

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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