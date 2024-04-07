ЦСКА встретится с «Факелом» в матче 23-го тура чемпионата России в воскресенье, 7 апреля. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Факел» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 22-х туров премьер-лиги армейцы занимают 4-е место в турнирной таблице с 33 очками. Команда из Воронежа набрала 26 баллов и располагается на 11-й строчке чемпионата России.

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