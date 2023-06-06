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Сегодня, 13:49

Защитник «Сочи» Дркушич: «Доминирование «Зенита» — плохо для лиги»

Алина Савинова
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Защитник «Сочи» Ваня Дркушич высказался о пятом подряд чемпионстве «Зенита».

«У них слишком много сильных иностранцев, плюс хорошие россияне. Если ты имеешь в составе 20-25 футболиста высокого уровня, то так или иначе будешь наверху. Некоторые игры выигрывают за счет индивидуального мастерства — это очевидный момент. Думаю, их доминирование плохо для лиги. Да, «Зенит» силен. Но другие клубы должны делать шаги, чтобы стать на один уровень. Чемпионат России должен становиться лучше, более конкурентным», — приводит «РБ Спорт» слова Дркушича.

«Зенит» под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд стал чемпионом России. Серебряные медали завоевал ЦСКА, бронзовые награды достались «Спартаку». «Сочи» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vanya-drkushich-dominirovanie-zenita-ploho-dlya-ligi/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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