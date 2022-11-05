Заика: «После возвращения всегда приятно забивать, тем более «Спартаку»

Сегодня, 16:59
Защитник «Сочи» Кирилл Заика поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).
— Гол «Спартаку» — это что-то особенное?
— После возвращения всегда приятно забивать, тем более «Спартаку».
— По первому тайму казалось, что «Спартак» владел инициативой, казалось, что он без проблем выиграть. Но во второй тайме все поменялось. За счет чего «Сочи» преобразился?
— Мы выполняли тренерскую установку. Старались не поднимать высоки, играли средний блоком. Старались загонять «Спартак» на фланги и там прессинговать. В начале тайме нужно наладить игру, но в середине все хорошо пошло. Не хватило сил в концовке, но главное, что забили.
— Какие эмоции после такого матча?
— Всегда хочется большего. Но нужно получать удовольствие от того, что есть и двигаться вперед. Следующий матч против «Химок» — это хороший шанс закончить чемпионат хорошо и сделать задел на весну.
— Команда на 9 месте. Этторе то, на что рассчитывали?
— Конечно, если взять начало сезона. Всегда хочется большего, особенно после второго места. Но будем выбираться из ситуации.
— Была информация, что некоторые игрок недовольны тренером. От куда это появляется?
— Не знаю, кто это выносит. У нас в коллективе все в порядке. Надо доказывать это на футбольном поле.
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