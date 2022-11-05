Мелкадзе отказался комментировать отсутствие Гаранина на матче против «Спартака»

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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе не стал комментировать ситуацию, связанную с отсутствием старшего тренера команды Вадима Гаранина на мачте 16-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).
— А кто проводил тренировку? Ощущение, что у вас главный тренер Дмитрий Бородин.
— Мне задавайте вопросы по игре.
— Вы довольны своей игрой в «Сочи»?
— Всегда можно лучше. В футболе нет потолка.
— Как оцените первую часть чемпионата для «Сочи»?
— Из 10 баллов на 7.
— Как улучшить?
— Своей игрой, больше никак.
— Возможно, что мы увидим «Сочи» в следующей части сезона не на 9 — м месте, на 5-м или 4-м.
— Конечно, в первой пятерке.
Перед матчем стало известно, что старший старший тренер клуба из Сочи Гаранин не попал в заявку на игру.
В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку, однако позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг эти данные.
Отметим, что «Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 очка.
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